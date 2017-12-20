Россия выступила против усиления санкций в отношении КНДР, заявил Гатилов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва против усиления санкций в отношении КНДР, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что США внесли в СБ ООН предложение о добавлении в санкционный список десяти судов за транспортировку из КНДР находящихся под международными санкциями грузов.

Комментируя этот вопрос, российский дипломат отметил, что в Москве "будут предметно смотреть, какие меры предлагаются и какие для нас есть красные черты".

"Конечно против, мы изначально были против. Мы всегда говорили, что санкции себя исчерпали, нужно искать методы политического урегулирования", — сказал Гатилов, отвечая на вопрос, выступает ли Россия против усиления санкционного давления на Пхеньян.