В ЛНР выявили склады с боеприпасами силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе склады ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
По его словам, склады размещены с нарушением правил хранения на открытой огороженной площадке в опасной близости к жилым кварталам.
"Командование АТО наращивает запасы боеприпасов с целью проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР, и обстрелов территории республики. При этом ВСУ пренебрегает безопасностью мирных граждан", — считает спикер.
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