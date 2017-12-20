В ЛНР выявили склады с боеприпасами силовиков у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (262)

Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Яр в пригороде Луганска. 6 декабря 2017

Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Яр в пригороде Луганска. 6 декабря 2017

ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе склады ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

"В зоне ответственности 54 отдельной механизированной бригады ВСУ, в районе населённого пункта Луганское, выявлено размещение складов ракетно-артиллерийского вооружения", — рассказал Марочко.

По его словам, склады размещены с нарушением правил хранения на открытой огороженной площадке в опасной близости к жилым кварталам.

"Командование АТО наращивает запасы боеприпасов с целью проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР, и обстрелов территории республики. При этом ВСУ пренебрегает безопасностью мирных граждан", — считает спикер.

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