Суд отменил арест недвижимости сына главы МВД Украины

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Киева отменил арест недвижимости сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра, сообщил агентству "Украинские новости" его адвокат Андрей Тарасов.
"Апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции об аресте недвижимости Александра Авакова", — сказал адвокат. Как отмечает агентство, такое решение суд принял накануне.
При этом, по словам адвоката, своим решением Апелляционный суд направил материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции из-за процессуальных нарушений.
Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь. Первого ноября суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Глава МВД Арсен Аваков уверен, что его сын в суде докажет свою невиновность.