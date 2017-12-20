Суд отменил арест недвижимости сына главы МВД Украины

Сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков во время заседания суда в Киеве. 1 ноября 2017

Сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков во время заседания суда в Киеве. 1 ноября 2017

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Киева отменил арест недвижимости сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра, сообщил агентству "Украинские новости" его адвокат Андрей Тарасов.

Ранее суд в Киеве арестовал две квартиры Авакова-младшего.

"Апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции об аресте недвижимости Александра Авакова", — сказал адвокат. Как отмечает агентство, такое решение суд принял накануне.

При этом, по словам адвоката, своим решением Апелляционный суд направил материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции из-за процессуальных нарушений.

Сына министра подозревают в причастности к растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. По делу проходят еще два человека, один из которых — бывший замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь. Первого ноября суд в Киеве избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД дело против Александра Авакова назвали политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Глава МВД Арсен Аваков уверен, что его сын в суде докажет свою невиновность.