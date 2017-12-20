Додон не утвердил закон об ограничении вещания российских телеканалов

КИШИНЕВ, 20 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон не утвердил и вернул в парламент закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, ограничивающий трансляцию информационно-аналитических передач из России.

"Вернул парламенту так называемый "Закон о борьбе с российской пропагандой". Повторно указываю на антидемократический характер данного закона, направленного на ограничение свободы слова и плюрализма мнений", — написал Додон в среду на своей странице в Facebook

Как подчеркнул молдавский президент, "настоящим законом происходит грубое нарушение конституционных прав большинства населения Молдавии, граждан этой страны". "Около 70% молдавских граждан считают Российскую Федерацию дружественным государством", — отметил Додон.

Ранее парламент Молдавии принял инициированный Демпартией законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской. В Демпартии, которой принадлежит самая большая фракция в парламенте, заявили, что инициатива направлена на "обеспечение безопасности информационного пространства путем ограничения трансляции и ретрансляции на территории Молдавии информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал этот законопроект информационной блокадой собственного населения со стороны молдавских властей.