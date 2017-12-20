ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Противоречивые заявления американских партнеров дезориентируют, а временами и провоцируют КНДР на безрассудные действия, заявил в интервью российским СМИ посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Противоречивые заявления, звучащие со стороны американских партнеров, они, как минимум, дезориентируют и в ряде случаев провоцируют Северную Корею на безрассудные действия. Получается так называемая негативная эскалация: стороны спускаются по ступенькам вниз", — заявил Денисов.

По его словам, "ответ на очередной выпад противоположной стороны означает еще одну ступеньку вниз, а потом следует, соответственно, ответ с другой стороны".

Дипломат подчеркнул, что "в этой обстановке ничего кроме как переговорного решения, урегулирование ситуации политико-дипломатическими методами, ничего другого мы не видим и не считаем возможным даже обсуждать".

Отвечая на вопрос о вкладе Пекина и Москвы в урегулирование проблемы корейского кризиса он отметил, что "кто и вносит серьезный вклад в поиски решения, фактически и есть Россия и Китай".

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии заставить Пхеньян прекратить ракетно-ядерную активность.

Инициатива РФ и КНР предполагает три этапа: снижение военной напряженности путем отказа КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе. Затем — запуск прямых переговоров, как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом и, наконец, запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.