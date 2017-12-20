Врио главы ВМС Аргентины вступил в должность после отставки предшественника

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 дек — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы ВМС Аргентины Хосе Луис Вильян (José Luis Villán) во вторник приступил к исполнению обязанностей после ухода в отставку с поста своего предшественника адмирала Марсело Эдуардо Срура, сообщили в ведомстве.

"Сегодня… состоялась церемония вступления в должность нового врио начальника генштаба ВМС вице-адмирала Хосе Луиса Вильяна, заменившего адмирала Марсело Срура", — говорится в сообщении ВМС Аргентины, опубликованном в Twitter.

Ранее сообщалось, что министр обороны Аргентины Оскар Агуад отправил в отставку главу ВМС страны адмирала Марсело Эдуардо Срура спустя месяц после исчезновения подводной лодки "Сан-Хуан" с 44 членами экипажа на борту.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.