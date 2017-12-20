МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские специалисты в ходе поисков пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан" обнаружили затонувший рыболовный траулер LU RONG YAUN YU 896, сообщает в среду газета "Красная звезда" – официальный печатаный орган министерства обороны РФ.
Ранее российское Минобороны направило в Аргентину группу специалистов ВМФ РФ, оснащенную телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс" для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.
"Обнаружен затонувший рыболовный траулер LU RONG YAUN YU 896", — говорится в статье.
Отмечается, что траулер был обнаружен после возобновления поисков и обследования трех новых аномалий рельефа.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.