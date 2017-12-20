МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские специалисты в ходе поисков пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан" обнаружили затонувший рыболовный траулер LU RONG YAUN YU 896, сообщает в среду газета "Красная звезда" – официальный печатаный орган министерства обороны РФ.

Ранее российское Минобороны направило в Аргентину группу специалистов ВМФ РФ, оснащенную телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс" для поисков подлодки. К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь". На его борту — современные глубоководные подводные аппараты, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, а также технические средства, позволяющие обнаруживать под водой объекты на грунте.

"Обнаружен затонувший рыболовный траулер LU RONG YAUN YU 896", — говорится в статье.

Отмечается, что траулер был обнаружен после возобновления поисков и обследования трех новых аномалий рельефа.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.