Тиллерсон обсудил с канадской коллегой КНДР и Украину

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с канадской коллегой Христей Фриланд КНДР и ситуацию на Украине, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"В Оттаве госсекретарь встречается сегодня с министром иностранных дел Фриланд и несколькими другими высокопоставленными канадскими официальными лицами в контексте тесных отношений между нашими двумя странами. На протяжении встреч они обсудили ряд вопросов, включая взаимное процветание, оборону и безопасность, общие обеспокоенности, включая Северную Корею и ситуацию на Украине", — сказала Науэрт.