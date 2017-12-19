Главы МИД России и Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове

ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Корейском полуострове, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Беседа состоялась во вторник по инициативе российской стороны.

"Основным пунктом разговора стал обмен мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове, а также другим международным вопросам, представляющим взаимный интерес", — говорится в сообщении, опубликованном нас сайте китайского МИД.

Стороны договорились и дальше поддерживать стратегические контакты по наиболее важным вопросам.

Отмечается, что министры также дали высокую оценку нынешнему состоянию двусторонних отношений.