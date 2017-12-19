Разрушение России остается навязчивой идеей для некоторых, заявил Бортников

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. России неоднократно становилось объектом враждебных посягательств иностранных держав, для некоторых ее разрушение остается навязчивой идеей, сообщил во вторник директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Во-первых, следует учитывать исторические условия. Наше отечество неоднократно становилось объектом враждебных посягательств иностранных держав. Противник пытался победить нас либо в открытом бою, либо с опорой на предателей внутри страны, с их помощью посеять смуту, разобщить народ, парализовать способность государства своевременно и эффективно реагировать на возникающие угрозы. Разрушение России для некоторых до сих пор остается навязчивой идеей", — сказал Бортников в интервью "Российской газете"

Он также отметил, что органы безопасности обязаны своевременно выявлять замыслы противника, упреждать его действия и адекватно реагировать на любые выпады.