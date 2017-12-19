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Эксперты оценили перспективы продления договора СНВ-3 между США и Россией

17:5019.12.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фотоФлаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) является основой стабильности российско-американских отношений, но его продление в 2021 году во многом зависит от того, удастся ли РФ и США урегулировать взаимные претензии по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Виктор Есин.

Выступая на конференции ИСКРАН в Москве, Есин отметил, что "(российско-американский) контроль над ядерными вооружениями переживает сложные времена, особенному риску подвергается договор об РСМД от 1987 года". Он напомнил, что обе стороны обвиняют друг друга в нарушении положений этого договора.

Взаимные упреки

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МИД назвали циничным последнее заявление НАТО по соблюдению ДРСМД
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.

"Если стороны всерьез заинтересованы в урегулировании конфликта, необходимо создать рабочую группу, которая должна работать на системной основе. Только этим способом можно найти взаимные развязки по урегулированию взаимных претензии, а также адаптировать ДРСМД для современных реалий. Договор РСМД, заключенный 30 лет назад, не может оставаться неизменным, поскольку в мире происходит прогресс в современных вооружениях. Любой договор, если его не адаптировать к современным реалиям, утрачивается свое предназначение", — заявил Есин.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рябков надеется, что США воздержатся от санкций по договору РСМД
В этом контексте он напомнил про Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году и предусматривающий сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них.

"Есть вопрос о продлении после 2021 года на пять лет договора о сокращении наступательных вооружений СНВ-3. Он является основой стратегической стабильности российско-американских отношений. Это единственный механизм, исключающий гонку вооружений в сфере стратегических наступательных вооружений. Продление действия этого договора в решающей степени зависит от того, удастся ли решить имеющиеся противоречия по РСМД. Надежды на это остаются", — отметил эксперт.

Взаимное уничтожение или безопасность?

В ходе конференции эксперты ИСКРАН также затронули вопрос режима ядерного сдерживания в отношениях РФ и США. Несмотря на высказанное желание перехода от концепции так называемого взаимного гарантированного уничтожения к менее конфронтациоинному режиму взаимной гарантированной безопасности, эксперты скептически оценили реализуемость таких планов.

Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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США утверждают, что не намерены нарушать договор о РСМД
"Момент, когда можно было перейти к взаимной гарантированной безопасности, упущен, по крайней мере на ближайшую перспективу. Это было возможно в 1990-2000 годах, сейчас, как мне представляется, перейти к этой модели невозможно, можно предпринять отдельные меры, прежде всего исключить риск непреднамеренного развязывания ядерной войны", — заявил Есин.

С ним согласился научный руководитель ИСКРАН Сергей Рогов.

"Я лично всегда относился без энтузиазма к взаимному гарантированному уничтожению. С моей точки зрения, партнерство России и США после распада СССР провалилось из-за этой концепции взаимного гарантированного уничтожения, поскольку трудно быть партнером, когда твои ядерные силы предназначены для того, чтобы уничтожить твоего партнера", — заявил Рогов.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Спецкомиссия по ДРСМД считает, что договор важен для безопасности мира

По его словам, нынешняя ситуация в мире и двусторонние отношения США и РФ "заставляют немножко иначе взглянуть на проблему".

"В этих условиях нам нужно заботиться об укреплении взаимного гарантированного уничтожения, потому что позитивной альтернативы в обозримом будущем не видно", — заявил Рогов.

В опубликованной накануне Белым домом стратегии национальной безопасности США ядерное оружие России называется самой существенной угрозой для США.

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