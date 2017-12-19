ВСУ обстреляли Куйбышевский район в Донецке, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (253)

ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Куйбышевский район города Донецка из артиллерии крупного калибра, поврежден многоэтажный дом, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в СЦКК.

"ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. В результате прямого попадания снаряда, предположительно калибром 152 миллиметров, повреждена квартира в многоэтажном доме по адресу ул. Шахтерской Славы, 12… Огонь велся с направления населенного пункта Опытное", — сказал представитель ведомства.