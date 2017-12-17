ВСУ разместили тяжелое вооружение у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (323)

ЛУГАНСК, 17 дек — РИА Новости. Украинские силовики разметили артиллерию калибра 152 миллиметра у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Троицкое (под контролем ВСУ — ред.) зафиксированы позиции 152-миллиметровых гаубиц "Акация" из состава гаубичной самоходной батареи 54 бригады ВСУ", — рассказал Марочко.

По его словам, именно из этого вооружения украинские силовики регулярно обстреливают населенные пункты и позиции Народной милиции ЛНР.

"В районе населенного пункта Луганское (под контролем ВСУ — ред.) выявлено местонахождение минометного расчета, используемого противником для провокационных обстрелов, и БМП в капонире для огневого прикрытия расчета", — дополнил спикер.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что ВСУ также проводят оборудование новых позиций вблизи линии боевого соприкосновения. "С этой целью в район населенного пункта Троицкое 15 декабря прибыло две единицы инженерной техники и до взвода личного состава", — рассказал Марочко.