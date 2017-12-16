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В мире

Декоммунизация Варшавы: жители выступают против, но власти продавливают

08:2116.12.2017
(обновлено: 08:32 16.12.2017)
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© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша. Архивное фотоЦентр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
© Depositphotos / jacek_kadaj

ВАРШАВА, 16 дек — РИА Новости. Дома одной их старых улиц варшавского района Средместье до сих пор украшают таблички с названием "Аллея Народной армии", но, видимо, ненадолго. Новое название — Леха Качиньского, данное улице главой Мазовецкого воеводства Зджиславом Щиперой в память о погибшем президенте Польши, уже внесено в официальные карты Варшавы, как и несколько десятков других названий.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Воеводские власти решили переименовать улицы, не проведя серьезного общественного обсуждения. Они так торопились, что их оппоненты из городского совета Варшавы не успели даже обжаловать переименование улиц в суде.

Не только памятники, но и улицы

В Польше уже вступил в силу закон о запрете "пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования". Это тот самый закон, который велит сносить памятники погибшим при освобождении Польши солдатам и офицерам Красной армии. Кроме того, закон обязывает местные власти переименовать улицы и площади, носящие "неподходящие" названия.

С конкретным перечнем улиц им помогает Институт национальной памяти Польши. По последним данным, институт вынес 336 представлений о 943 улицах, которых касается закон о декоммунизации. Институт регулярно дополняет перечень названий, подлежащих замене.

В настоящее время список, опубликованный на официальном сайте института, включает 107 названий. В частности, как указывает институт, заменить необходимо названия улиц Первой армии Войска польского, 22 июля, 9 мая, Красной армии, Героев Сталинграда, Народного Войска Польского, Польского комитета национального освобождения, 10-летия и 40-летия ПНР.

© РИА Новости / Алексей БукчинДекоммунизация варшавских улиц
© РИА Новости / Алексей Букчин
Декоммунизация варшавских улиц

Жителей не спросили

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© РИА Новости / И. Кропивницкий
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Марек Коженевский вырос на Аллее Народной армии, здесь же окончил школу. Он пытается говорить по-русски, но многолетнее отсутствие практики вынуждает собеседника РИА Новости быстро перейти на польский. "Я часто бываю здесь, приезжаю навестить престарелых родителей. Кто угодно в Варшаве знает эту улицу. Я ничего не имею против Леха Качиньского, но неужели для него не нашлось другой улицы? Я против улиц, восславляющих тиранов, в том числе коммунистических типа (Иосифа) Сталина, но какое из слов — "армия" или "народ" — не понравилось господину Щипере?" — возмущается он.

Коженевский уверен, что люди десятки лет будут именовать улицу старым названием. "Мое поколение точно не привыкнет к тому, что в Варшаве нет улиц "1 мая", "Народной армии", "Союза борьбы молодых". Наши дети тоже привыкли к старым названиям. Может, так и не привыкнем к новым до их очередного изменения", — шутит он.

Другой собеседник агентства — Куба Свидерский — более прагматичен. Он владеет небольшой кондитерской на бывшей Аллее Народной армии, а ныне улице Леха Качиньского.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Помещение, предприятие — во всех документах есть адрес. Теперь придется переделывать все бумаги. Сколько это стоит? Бесплатно никто делать не будет. Кто мне компенсирует расходы? Когда мне все это делать, если я работаю целый день? Почему меня никто не спросил?", — возмущается он.

"Пока не буду торопиться. Мало ли, что у них в головах. Может, опять изменят", — добавил Свидерский.

Коженевский ради эксперимента решил позвонить в службу такси и попросить направить машину на улицу Леха Качиньского. Диспетчер сначала принимает заказ, но потом перезванивает и просит уточнить название улицы. Попытки объяснить, что это на углу Маршалковской, недалеко от детской больницы, ни к чему не приводят. Услышав же в итоге, что имеется в виду бывшая Аллея Народной армии, он быстро ориентируется на местности, удивляясь свалившейся на него информации о том, что это название уже бывшее.

Против и в Варшаве, и в Гданьске

На улице Львова, Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Переименовать варшавские улицы распорядилась не мэр Ханна Гронкевич-Вальтц, а глава Мазовецкого воеводства, в которое входит польская столица, представитель правящей партии "Право и справедливость" Зджислав Щипера.

Это возмутило городской совет Варшавы, который проголосовал за обжалование в судебном порядке решения мазовецкого воеводы об изменении названий 47 улиц города. Решение было принято большинством голосов представителей оппозиционной "Гражданской платформы" в горсовете польской столицы. Правящая партия "Право и справедливость" имеет в совете меньшинство. Тем не менее, на официальной карте Варшавы названия поменяли, не дожидаясь суда.

Отказался переименовывать улицы и мэр Гданьска Павел Адамович. Он настаивает на том, что подобные решения местные власти должны принимать самостоятельно.

Демонстрация в честь 27-летия победы Солидарности на выборах в Польше. Варшава
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Вид снизу. Варшава собирается разрушить Д.Н.К.
"Я не буду предпринимать никаких действий. У меня очень критическое мнение по поводу этого закона, мне кажется, что он нарушает принцип самостоятельности местного самоуправления, ибо первая естественная компетенция каждого местного самоуправления — это формирование названий улиц и площадей", — заявил Адамович на сессии горсовета.

Глава города добавил, что если бы авторы закона были последовательны, они должны были "что-то сделать" с построенным на верфи в Гданьске в 1948 году сухогрузом "Солдек", который в настоящее время пришвартован в городе и исполняет функцию корабля-музея. "Будучи последовательными, нужно было бы "Солдек" разрезать на лезвия для бритв, но я не думаю, что Национальный Морской музей на это согласится, хотя и подчиняется министру культуры", — сказал он.

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Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Адамович также отметил, что большинство жителей Гданьска не поддерживают переименование улиц. В беседе с журналистами глава города отметил, что в последние месяцы местные власти провели консультации с жителями тех улиц, которые подлежат переименованию. "Подавляющее большинство жителей не хотят переименования улиц. Не хотят проблем, связанных со сменой паспортов, банковских счетов и так далее", — подчеркнул он.

Глава Гданьска напомнил, что после 1990 года горсовет уже провел ряд изменений, в частности, убрав из названий упоминание Карла Маркса. "На мой взгляд, этот закон уже не нужен. В публичном пространстве также должен господствовать определенный плюрализм. Например, Мариан Бучек — коммунист, сидел в тюрьме в довоенной Польше по подозрению в шпионаже в пользу Советского Союза, но был застрелен немцами. В связи с этим оставим этого Бучека", — заключил Адамович.

© РИА Новости / Алексей БукчинУлица Варшавы
© РИА Новости / Алексей Букчин
Улица Варшавы

Вышел срок

Города мира. Варшава
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В соответствии с законом срок, когда руководители на местах должны были изменить названия улиц, уже прошел. В пресс-службе Щиперы РИА Новости заверили, что воевода проинформировал все территориальные единицы о вступлении в силу закона о декоммунизации, а также о связанных с этим процедурах и сроках.

"В соответствии с законом в случае, если органы местного самоуправления не изменят названий улиц, воевода самостоятельно издает соответствующий нормативный акт. Городской совет Варшавы не выполнил обязанность, установленную законом, в связи с чем воевода издал 47 замещающих распоряжений, изменяющих названия улиц в Варшаве", — рассказали в пресс-службе, отметив, что эти распоряжения уже вступили в силу.

Власти воеводства осведомлены о том, что варшавский горсовет принял решение обжаловать распоряжения воеводы в административном суде, но, по их данным, до сих пор городские власти в суд не обратились.

При этом в пресс-службе воеводы согласились с тем, что если это все-таки произойдет, "рассмотрение вопроса будет находиться в компетенции суда".

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