СМИ: в Мексике в результате взрыва пиротехники погибли четыре человека

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Четыре человека стали жертвами взрыва на складе пиротехники в мексиканском штате Мехико, сообщает издание Milenio со ссылкой на управление безопасности штата.

В результате взрыва были повреждены четыре из шести зданий комплекса в Хилотепеке.

Ранения получили пять человек, о состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

Причина взрыва не сообщается. К месту происшествия прибыли пожарные.

Взрывы пиротехники с трагическими последствиями весьма часты в Мексике. Так, в марте в Тультепеке от взрыва опасной продукции погибли четыре человека, в декабре там же взорвалась ярмарка пиротехники, погибли более 40 человек. В конце июня случай произошел в муниципии Акамбай, где от взрыва пиротехнической продукции погиб один человек и 14 получили ранения.