ЛУГАНСК, 15 дек — РИА Новости. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики готовы передать Киеву всех пленных, указанных в согласованном ранее списке, сообщила журналистам в пятницу представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленных Ольга Кобцева.
Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. На заседании контактной группы неоднократно отмечали, что стороны работают над тем, чтобы провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников.