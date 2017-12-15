ЛУГАНСК, 15 дек — РИА Новости. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики готовы передать Киеву всех пленных, указанных в согласованном ранее списке, сообщила журналистам в пятницу представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленных Ольга Кобцева.

"Тех людей, которых хотела бы украинская сторона, мы готовы передать. Но, к сожалению, тех людей, которые были указаны в списке (ЛНР и ДНР — ред.) и подтверждена готовность их передачи республикам — на сегодняшний день она не выполняется… На последнем заседании 12 декабря, которое состоялось в режиме скайп-конференции, Украина по надуманным причинам пыталась разорвать данный список. То есть, они не подтвердили свою готовность передать указанных людей и договоренность достигнута не была", — пояснила Кобцева.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. На заседании контактной группы неоднократно отмечали, что стороны работают над тем, чтобы провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников.