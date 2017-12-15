Украинская газета "Вести" заявила, что силовики мешают работе редакции

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Украинская газета "Вести" заявляет, что в их офис в центре Киева вновь пришли правоохранители, они препятствуют работе журналистов, говорится в сообщении на сайте газеты.

Ранее украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". В начале декабря генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинский медиахолдинг "Вести" будет закрыт до конца 2017 года.

"В офис "Вестей" вновь пришли сотрудники Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и полиция. В данное время происходит очередная попытка препятствия работе медиахолдинга со стороны государственных органов. Сегодняшний визит грозит парализацией работы холдинга", — говорится в сообщении. Другие подробности издание обещает сообщить в ближайшее время.

Ранее заместитель генпрокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко передано в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными посредством коррупционных преступлений; среди этих активов — и помещения редакции "Вести". По словам Матиоса, "Вести" должны теперь согласовывать условия использования помещений редакции с Нацагентством. В "Вестях" сообщили, что договор аренды помещения был рассчитан на долгосрочный период, так как работа редакций предусматривает сложный технологический процесс, функционирование мультимедийного ньюзрума, двух студий прямоэфирного вещания, оснащенных специальным оборудованием.

Ранее "Вести" заявили, что расценивают все происходящее как "расправу с неугодными СМИ, которые не вторят провластной риторике и не боятся указывать чиновникам на их ошибки". Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки: к последним относятся гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. МИД РФ также назвал очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине задержание журналиста Муравицкого, которого обвиняют в госизмене за его публикации в СМИ. В декабре УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.