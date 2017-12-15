В ДНР зафиксировали тяжелую артиллерию силовиков у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (192)

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Более 10 реактивных систем "Град" и самоходных артиллерийских установок украинских силовиков обнаружено у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности выявлено шесть 152-миллиметровых САУ "Акация" и восемь РСЗО "Град", — сказал Басурин.