Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (185)

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 200 мин и снарядов, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР заявляли, что украинские силовики 40 раз нарушили режим тишины за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 35 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили почти 200 мин и снарядов по территории ДНР.

"Горловское направление: минометы 82 миллиметра – пять мин. Донецкое направление: гаубицы 152 миллиметра – 68 снарядов, минометы 120 миллиметров – 24 мины, 82 миллиметра – 80 мин. Мариупольское направление: минометы 120 миллиметров – 14 мин, 82 миллиметра – восемь мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1075 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Как сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР, из-за обстрелов получили повреждения три дома и гараж с автомобилем в Докучаевске, а также два дома, гараж с автомобилем и амбулатория детской медздравницы в Петровском районе Донецка.