Мэй сообщила, что обсудит на саммите ЕС "российскую дезинформацию"

БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что намерена обсудить на саммите ЕС приписываемое РФ распространение дезинформации.

"Я нахожусь в Брюсселе, чтобы поговорить с друзьями и союзниками об угрозах и вызовах, с которыми мы сталкиваемся, не в последнюю очередь, в вопросах безопасности. Мы сталкиваемся с рядом угроз в Европе, начиная с группировки ДАИШ*, которая остается угрозой, несмотря на военный успех против ДАИШ* в Ираке, и продолжающиеся и неприемлемые усилия России, сеющей разногласия путем распространения дезинформации", — заявила премьер журналистам перед саммитом.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя решение ЕП, заявил, что принятие этой резолюции свидетельствует о деградации представления о демократии в европейском обществе, при этом выразив надежду, что здравый смысл восторжествует и до реальных ограничений дело не дойдет.

* Террористическая организация, запрещенная в России