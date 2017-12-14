В Сеуле пообещали придерживаться мирных путей в решении проблемы КНДР

Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото

Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото

ПЕКИН, 14 дек — РИА Новости. Находящийся с визитом в Китае президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Сеул будет твердо придерживаться мирных методов в урегулировании проблемы Корейского полуострова.

"Южнокорейская сторона будет твердо, всеми силами решать проблему Корейского полуострова мирными методами", — цитирует Мун Чжэ Ина агентство Синьхуа.

Южнокорейский президент также выразил готовность Сеула работать с Пекином для поддержания регионального мира и стабильности.