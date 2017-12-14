ГПУ планирует конфисковать у Януковича и его окружения еще $180 миллионов

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Генпрокуратура Украины в 2018 году планирует конфисковать еще около 5 миллиардов гривен (около 180 миллионов долларов по курсу нацбанка) средств у бывшего президента Виктора Януковича и его окружения, заявил глава ведомства Юрий Луценко.

Ранее Луценко заявлял, что власти Украины по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что защита Януковича готовит иск против генпрокурора из-за распространения им "заведомо ложной информации" о намерении конфисковать деньги, якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению.

"В следующем году мы продолжим спецконфискацию… Мы надеемся конфисковать не менее 5 миллиардов", — сказал Луценко в эфире украинского телеканала ZIK.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.