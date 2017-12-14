КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Мостиский районный суд Львовской области закрыл дело о незаконном пересечении границы Украины лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, сообщил адвокат политика Николай Титаренко, уточнив, что причина пока неизвестна.
"Было закрыто дело об административном правонарушении относительно Тимошенко", — цитирует Титаренко агентство "Украинские новости". Он также сообщил, что аналогичное решение было принято и в деле о незаконном пересечении границы депутатом от "Батькивщины" Сергеем Власенко.
Адвокат сообщил, что в судебном заседании сторона защиты настаивала на закрытии дела в связи отсутствием состава правонарушения. Кроме того, по мнению адвоката, Тимошенко и Власенко действовали в состоянии крайней необходимости в связи с сообщением о минировании. Также защита ходатайствовала о закрытии дела в связи истечением сроков рассмотрения дела.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.