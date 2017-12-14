Саакашвили заявил, что Киев готов купить ему билет на Мальдивы

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что власти Украины стремятся избавиться от него любым способом, даже купить билеты "хоть в Нидерланды, хоть на Мальдивы".

"Луценко (генпрокурор Украины Юрий — ред.) вчера сказал: мы его засадим, но он сам может уехать из страны… Но если он не уедет из станы, мы его экстрадируем в Грузию. Вы где-то видели такой юридический прецедент? То есть они мне говорят "если не хочешь попасть в большую беду, мы тебе возьмем билеты хоть в Нидерланды, хоть на Мальдивы купим путевку на целый год, до 2019 года, только оставь нас в покое", — цитирует Саакашвили сайт телеканала NewsOne.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.

На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.