Женщина получила ранение при обстреле Докучаевска, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Докучаевска в Донбассе со стороны украинских силовиков, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. В городе расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.

"Вследствие обстрела ВСУ (вооруженными силами Украины) Докучаевска 13 декабря повреждения получило домостроение по улице Комсомольская. При указанном обстреле осколочное ранение в области головы получила мирная жительница, 1955 года рождения", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, всего за сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР около 150 мин.