В Армении разыскивают гражданина США по обвинению в организации терактов

ЕРЕВАН, 14 дек – РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии готовящихся в стране тяжких преступлений, в том числе терактов, объявив в розыск гражданина США.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, осуществленных Службой национальной безопасности Армении, выяснилось, что гражданин США, армянин по национальности Р.К. в сентябре 2017 года зарегистрировал в социальной сети Facebook фейковый профиль… публикуя материалы о формировании группировки "Бойцы во имя справедливости", ее тактике, дисциплине, правилах безопасности и конспирации ее членов", — говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБ.

В документе отмечается, что за тот же период через указанную страницу в соцсети распространялись прямые призывы к применению насилия в отношении правоохранителей и иных должностных лиц Армении, созданию атмосферы страха через организацию взрывов и поджогов.

"Согласно полученным предварительным данным, Р.К. пытался создать преступное сообщество, стремясь вербовать армян, проживающих как в Армении, так и за ее пределами, с целью дестабилизации ситуации в Армении", — отмечается в сообщении.

В СНБ заявили, что на основе полученных доказательств было обосновано, что то же лицо путем консультаций, указаний, а также предоставления средства, готовил теракты на территории Армении.

"На основе сопоставления доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела возбужденного в следственном управлении СНБ Армении, принято решение привлечь его в качестве обвиняемого по двум статьям уголовного кодекса за попытку создания преступного сообщества и приготовления актов терроризма. Решением суда в качестве меры пресечения в его отношении избран арест, он объявлен в розыск. Учитывая, что обвиняемый является гражданином США, и проживает на территории этой страны, установлено место его проживания. Генеральная прокуратура передала собранные данные компетентным органам США, для предотвращения подготавливаемого преступления. СНБ принимает меры для выявления и обнаружения соучастников Р.К в Армении", — говорится в сообщении.