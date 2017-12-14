В ДНР заявили о 40 нарушениях перемирия в Донбассе со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (168)

ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Украинские силовики за сутки 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 40 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 22 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов поврежден один дом в Докучаевске.