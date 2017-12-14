ВСУ обстреляли территорию ЛНР 12 раз за сутки, заявили в республике

ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в штабе Народной милиции ЛНР.

"За сутки ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики более 340 снарядов", — заявляют в штабе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиново, Знаменка, Первомайск, Молодежное, Лозовое, Калиновка, Логвиново, Пришиб. В пресс-службе уточнили, что ВСУ вели огонь из артиллерии калибром 152 миллиметра, миномётов калибром 120 и 82 миллиметра, БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.