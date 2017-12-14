Тиллерсон на заседании СБ ООН призовет сохранять давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе заседания СБ ООН по КНДР в пятницу призовет государства сохранять максимальное давление на Пхеньян, говорится в сообщении госдепа, поступившем в РИА Новости.

Инициатором заседания является Япония, которая в декабре председательствует в Совете Безопасности. Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что во встрече СБ ООН по КНДР 15 декабря примет участие госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Тиллерсон повторит, что Соединенные Штаты и международное сообщество не будут стоять в стороне, в то время как Северная Корея продолжает развивать ядерный и ракетный потенциал, который открыто угрожает международному миру и безопасности. Госсекретарь продолжит призывы ко всем государствам работать вместе и оказывать максимальное давление на КНДР, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своей ядерной и баллистической программы", — отметили в Госдепе.

Ранее во вторник Тиллерсон заявил, что США выступают за дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров с КНДР, для которых необходим "период тишины". Госсекретарь заявил при этом, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий. Вместе с тем он отметил, "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами". Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в среду заявила, что позиции госсекретаря и Белого дома по КНДР совпадают.