Тиллерсон на заседании СБ ООН призовет сохранять давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе заседания СБ ООН по КНДР в пятницу призовет государства сохранять максимальное давление на Пхеньян, говорится в сообщении госдепа, поступившем в РИА Новости.
Инициатором заседания является Япония, которая в декабре председательствует в Совете Безопасности. Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что во встрече СБ ООН по КНДР 15 декабря примет участие госсекретарь Рекс Тиллерсон.
"Тиллерсон повторит, что Соединенные Штаты и международное сообщество не будут стоять в стороне, в то время как Северная Корея продолжает развивать ядерный и ракетный потенциал, который открыто угрожает международному миру и безопасности. Госсекретарь продолжит призывы ко всем государствам работать вместе и оказывать максимальное давление на КНДР, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своей ядерной и баллистической программы", — отметили в Госдепе.