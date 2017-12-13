Защита россиянина Винника готова подать иск в ЕСПЧ против его выдачи в США

АФИНЫ, 13 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Адвокаты россиянина Александра Винника не считают решенным вопрос о его экстрадиции в США, намерены продолжить борьбу за его судьбу и готовы подать иск в Европейский суд по правам человека против его выдачи, заявил РИА Новости адвокат Илиас Спирлиадис.

Верховный суд Греции Ареопаг в среду отклонил жалобу адвокатов и постановил выдать Винника США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-e. В США ему грозит 55 лет тюрьмы. Совет судей Салоников постановил выдать россиянина. Адвокаты опротестовали решение в Ареопаге. Прокурор предложила отклонить апелляцию адвокатов. Сам Винник вину не признает, адвокаты говорят об отсутствии состава преступления, а эксперты заявляют, что невозможно совершить то, в чем американские власти обвинили Винника.

Помимо решения совета судей Салоников о выдаче Винника в США также есть действующее решение другого состава совета судей города Салоники о выдаче Винника в Россию. Окончательное решение примет министр юстиции Греции.

Ареопаг пока не представил аргументацию, обоснования решения будут представлены через неделю.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Адвокат гражданина России Александра Винника в Греции Илиас Спирлиадис © РИА Новости / Геннадий Мельник Адвокат гражданина России Александра Винника в Греции Илиас Спирлиадис

"Мы ждали, что наши юридически серьезные аргументы будут приняты и сейчас просто с нетерпением ждем следующую неделю, чтобы посмотреть, какие аргументы нам представит Ареопаг в своем письменном судебном решении. Нам на сегодняшний день непонятно, что можно сказать к тому, например, что если он и правда виноват, то он, используя телефон и находясь на территории Греции, также нарушал закон. Что можно сказать к этому? Что можно сказать, что нет двойного преступления (на территории США и Греции — ред.)? Что можно сказать об отсутствии документов, подтверждающих какие-то доказательства? Что можно сказать к тому, что он не владелец платежных систем? Будет интересно. Что можно сказать к тому, что есть судебное решение в Соединенных Штатах, которое подтверждает, что биткоином невозможно платить? Мы ждем, чтобы Верховный суд в своем решении нам объяснил именно те аргументы, которые мы предоставили", — сказал Спирлиадис.

Адвокат отметил, что на слушаниях в Ареопаге адвокатом ничего не запомнилось из очень короткого — около минуты — выступления прокурора, которая не представила никаких аргументов и лишь потребовала выдать Винника Соединенным Штатам.

"И исходя из этого мы действительно с нетерпением ждем судебного решения, чтобы понять логику Верховного суда и на какие юридические аргументы он опирается, чтобы вынести это решение", — сказал Спирлиадис.

Он признался, что с учетом прошедших слушаний решение для защиты было неожиданным.

"Мы, конечно же, были готовы ко всему, но решение неожиданно, поскольку мы думали, что в итоге наши аргументы будут услышаны и приняты", — сказал Спирлиадис.

"Александр очень огорчен этим решением. Он после прошедших слушаний ожидал другого решения", — сказал Спирлиадис.

Он сообщил, что сейчас адвокаты изучат решение. "У нас есть последний этап — министр юстиции. Есть возможность апеллировать его решение в административный верховный суд Греции. Есть также возможность подать апелляцию в Европейский суд по правам человека. Возможности есть. Не все решено, не все закончено, мы продолжаем работать", — сказал Спирлиадис.

"Министр должен учесть определенные факты при принятии решения. Это гражданство экстрадируемого лица, это запрос страны. Если страна, гражданином которой является экстрадируемое лицо, запрашивает его, это большой плюс. Министр должен рассмотреть криминальные акты в запросах, масштаб этих актов, учесть разные аргументы", — сказал адвокат.

Спирлиадис не знает, учтет ли министр юстиции, например, показания в Ареопаге бывшего генерал-лейтенанта греческой полиции, сотрудника управления по борьбе с киберпреступностью Манолиса Сфакианакиса, который не нашел состава преступления в деятельности Винника.

По словам Спирлиадиса, в большинстве случаев решение министра совместимо с решением Верховного суда, но у него есть возможность решить иначе.

Адвокат сообщил, что не существует какой-либо определенной процедуры принятия решения министром юстиции. "Министр решает сам", — сказал он.