Защита россиянина Винника готова подать иск в ЕСПЧ против его выдачи в США

АФИНЫ, 13 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Адвокаты россиянина Александра Винника не считают решенным вопрос о его экстрадиции в США, намерены продолжить борьбу за его судьбу и готовы подать иск в Европейский суд по правам человека против его выдачи, заявил РИА Новости адвокат Илиас Спирлиадис.
Помимо решения совета судей Салоников о выдаче Винника в США также есть действующее решение другого состава совета судей города Салоники о выдаче Винника в Россию. Окончательное решение примет министр юстиции Греции.
Ареопаг пока не представил аргументацию, обоснования решения будут представлены через неделю.
Адвокат отметил, что на слушаниях в Ареопаге адвокатом ничего не запомнилось из очень короткого — около минуты — выступления прокурора, которая не представила никаких аргументов и лишь потребовала выдать Винника Соединенным Штатам.
Он признался, что с учетом прошедших слушаний решение для защиты было неожиданным.
"Мы, конечно же, были готовы ко всему, но решение неожиданно, поскольку мы думали, что в итоге наши аргументы будут услышаны и приняты", — сказал Спирлиадис.
"Александр очень огорчен этим решением. Он после прошедших слушаний ожидал другого решения", — сказал Спирлиадис.
Он сообщил, что сейчас адвокаты изучат решение. "У нас есть последний этап — министр юстиции. Есть возможность апеллировать его решение в административный верховный суд Греции. Есть также возможность подать апелляцию в Европейский суд по правам человека. Возможности есть. Не все решено, не все закончено, мы продолжаем работать", — сказал Спирлиадис.
Спирлиадис не знает, учтет ли министр юстиции, например, показания в Ареопаге бывшего генерал-лейтенанта греческой полиции, сотрудника управления по борьбе с киберпреступностью Манолиса Сфакианакиса, который не нашел состава преступления в деятельности Винника.
По словам Спирлиадиса, в большинстве случаев решение министра совместимо с решением Верховного суда, но у него есть возможность решить иначе.
Адвокат сообщил, что не существует какой-либо определенной процедуры принятия решения министром юстиции. "Министр решает сам", — сказал он.