В Черногории завели дело на двух россиян за подделку документов

БЕЛГРАД, 13 дек – РИА Новости. Отдел по борьбе с экономической преступностью полиции Черногории возбудил уголовное дело в отношении двух граждан России за подделку документов соотечественникам для продления временной регистрации, сообщило МВД республики.

"Существует обоснованное подозрение, что 46-летний В.Б. и 45-летний Т.Б., проживающие в Подгорице, многократно ставили в паспорта российских граждан поддельные печати пограничной полиции Черногории для получения временной регистрации в республике за денежное вознаграждение", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что фальсифицированные печати были выявлены в паспортах нескольких граждан России при попытке пересечь границу Черногории в ноябре и декабре 2017 года.

В мае 2016 года правительство Черногории приняло решение об изменении визового режима, согласно которому граждане России получили право находиться в республике до 90 дней без визы.