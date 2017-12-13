Гатилов обсудил с послом Китая дальнейшую координацию в Совбезе ООН по КНДР

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов обсудил в среду с послом Китая в Москве Ли Хуэем дальнейшую координацию в СБ ООН по КНДР, заявили в российском МИД.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросу дальнейшей работы по северокорейской проблематике в рамках СБ ООН с упором на координацию совместных шагов России и Китая на этом направлении", — сообщили в ведомстве.

Проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Корейском полуострове запланировано на 15 декабря. Инициатором заседания является Япония, которая в декабре председательствует в Совете Безопасности. Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что во встрече СБ ООН по КНДР 15 декабря примет участие госсекретарь Рекс Тиллерсон. Как сообщил Геннадий Гатилов, Москву на заседании представит постпред РФ при ООН Василий Небензя.