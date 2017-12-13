Россия научилась жить в условиях санкций, заявил Рябков

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США оказались в плену санкционной мании, отвечают санкциями на любой поворот в мировой политике, но Россия не боится санкций и научилась с ними жить, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Санкций мы не боимся, мы научились жить в условиях санкций. Хотя временами складывается впечатление, что США, которые, казалось бы, должны быть наиболее многоплановыми, изощренными, интеллигентными с точки зрения использования разных рычагов и инструментов при проведении внешней политики, оказываются в плену собственной санкционной мании, то есть на любую проблему, на любой поворот в международной обстановке ответ один — санкции и новые санкции", — заявил Рябков журналистам, комментируя планы США ввести новые санкции против РФ.