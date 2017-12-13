ТОКИО, 13 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Япония потребовала от командования войск США, дислоцированных в этой стране, воздержаться от полетов крупногабаритных грузовых вертолетов CH53E после того, как на школу в префектуре Окинава упал иллюминатор, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Министерство обороны направило на место своих сотрудников, которые будут заниматься сбором информации. Заместитель министра обороны Томохиро Ямамото передал командующему американскими войсками генерал-лейтенанту Джерри Мартинесу требование выяснить причину происшествия, принять меры для предупреждения подобных инцидентов, а также воздержаться от полетов этого типа вертолетов вплоть до того времени, когда будет обеспечена их безопасность", — сказал Суга.

Вес иллюминатора, который упал на школьный двор на Окинаве, составляет 7,7 килограмма. На месте были обнаружены осколки прозрачного пластика, из чего полиция делает вывод, что упал не фрагмент иллюминатора, а он сам полностью. Во время происшествия один из школьников поранил руку.