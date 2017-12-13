ТОКИО, 13 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Япония потребовала от командования войск США, дислоцированных в этой стране, воздержаться от полетов крупногабаритных грузовых вертолетов CH53E после того, как на школу в префектуре Окинава упал иллюминатор, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Вес иллюминатора, который упал на школьный двор на Окинаве, составляет 7,7 килограмма. На месте были обнаружены осколки прозрачного пластика, из чего полиция делает вывод, что упал не фрагмент иллюминатора, а он сам полностью. Во время происшествия один из школьников поранил руку.