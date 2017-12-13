Правительство Украины утвердило целевую программу восстановления Донбасса

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Кабмин Украины в среду утвердил государственную целевую программу восстановления и укрепления мира в Донбассе, следует из видеотрансляции из зала заседаний правительства на украинском телевидении.

"Предлагаю утвердить государственную целевую программу восстановления и укрепления мира в восточных регионах Украины", — заявил на заседании правительства глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш. После этого проект постановления был принят единогласно с необходимостью доработки. Содержание документа пока не обнародовано.