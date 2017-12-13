Суд в Киеве отказал защите Януковича в отводе коллегии по делу о госизмене

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в отводе коллегии судей, рассматривающей уголовное дело по обвинению бывшего главы государства в госизмене.

"Суд постановил, в удовлетворении заявления защитника (Виталия) Сердюка об отводе коллегии судей отказать", — зачитал судья решение на заседании в среду.

По мнению суда, во время заседания не установлены обстоятельства, указывающие на необъективность коллегии судей.

Как отметил председательствующий судья Владислав Девятко, информация о том, что суд получил указание относительно стоков рассмотрения дела, не соответствует действительности.

"Суд будет рассматривать уголовное дело столько, сколько это нужно", — сказал он, добавив, что суд по-прежнему готов обеспечить участие Януковича в заседаниях путем видеоконференции.