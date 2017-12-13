Россия готова быть гарантом переговоров США и КНДР, заявили в Совфеде

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россия готова выступить гарантом на возможных переговорах США и КНДР, если такое предложение поступит, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Ранее во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США выступают за дипломатическое решение проблемы КНДР и проведение продуктивных переговоров с Пхеньяном, для которых необходим "период тишины". Госсекретарь заявил при этом, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий. Вместе с тем, по его словам, "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".

"Если такое предложение поступит, конечно, Россия готова выступить гарантом", — заявил он.

Сенатор выразил надежду на то, что Пхеньян в свою очередь пойдет на переговоры, однако подчеркнул, что позицию КНДР сложно прогнозировать. "К сожалению, Пхеньян — непредсказуемый переговорщик", — констатировал Джабаров.