В Донецке почти 200 домов остались без газоснабжения

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Почти 200 домов в Донецке остались без газоснабжения в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в пресс-службе компании "Донбассгаз".
"В результате ночного артобстрела в Горловке и Донецке повреждены газопроводы. В Донецке без газоснабжения 179 домов частного сектора", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Донбассгаз".
По данным компании, локализовать аварию на газопроводе в Горловке удалось без отключения абонентов. В Донецке коммунальщики приступили к восстановительным работам.