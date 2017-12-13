В Донецке почти 200 домов остались без газоснабжения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (155)

Донбассгаз возобновил подачу газа в Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Архивное фото

Донбассгаз возобновил подачу газа в Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Почти 200 домов в Донецке остались без газоснабжения в результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в пресс-службе компании "Донбассгаз".

"В результате ночного артобстрела в Горловке и Донецке повреждены газопроводы. В Донецке без газоснабжения 179 домов частного сектора", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Донбассгаз".

По данным компании, локализовать аварию на газопроводе в Горловке удалось без отключения абонентов. В Донецке коммунальщики приступили к восстановительным работам.