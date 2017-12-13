Схиратское соглашение по Ливии может быть продлено, заявил Деньгов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Схиратское соглашение по Ливии может быть продлено, сейчас стороны его модифицируют, заявил в интервью РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Конечно, все понимают, что до срока его истечения (17 декабря) никаких конкретных шагов предпринято не будет. Мало времени остается. Как сказал Сергей Викторович Лавров, по данному вопросу будут проведены консультации и внесены соответствующие предложения для продления схиратского соглашения. Мы скоро об этом узнаем", — сказал он.

По словам Деньгова, скорее всего, "соглашение будет продлено, потому что сегодня уже очень многое сделано и нужно продолжать работу в заданном направлении".

Он отметил, что "сейчас идут консультации по вопросу модификации и продления схиратского соглашения, которые должны привести к конкретным договоренностям".