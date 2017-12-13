В одном из зданий главного вокзала Праги возник пожар

ПРАГА, 12 дек – РИА Новости, Александр Куранов. В одном из ресторанов на главном вокзале Праги вечером во вторник возник пожар, из здания было эвакуировано около 600 человек, никто при этом не пострадал, сообщил журналистам представитель городской службы пожарной охраны Мартин Кавка.

"Пожар возник в одном из ресторанов на нижнем этаже вокзала из-за проблем в системе кондиционирования. Из здания было эвакуировано в общей сложности около 600 человек. Пострадавших нет. Пожар практически ликвидирован", — сказал Кавка.

На движении местных и международных поездов пожар в здании вокзала никак не отразился, добавил Кавка.