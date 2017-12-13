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Депутаты сейма Польши проголосовали за вотум доверия новому правительству

01:4713.12.2017
(обновлено: 01:50 13.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве. Архивное фотоСейм Польши в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Депутаты сейма Польши в ночь на среду проголосовали за вотум доверия новому правительству республики под руководством Матеуша Моравецкого, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Польши Анджей Дуда и назначенный премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Варшаве, Польша. 11 декабря 2017
© REUTERS / Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
Новый кабмин Польши пообещал продолжить курс предыдущего правительства

За выражение вотума доверия проголосовали 243 депутата, против — 192, никто не воздержался.

Вечером перед голосованием Моравецкий выступил в сейме с программной речью. Он заверил, что его кабинет будет продолжать экономический и политический курс, выбранный предшественникам – правительством Беаты Шидло. В частности новый премьер пообещал сохранить мощную социальную политику, продолжить поддержку молодых семей, повысить финансирование здравоохранения.

Говоря о международных отношениях, он завил, что Варшава выступает против Евросоюза "двух скоростей". "Мы не хотим Евросоюза двух скоростей. Не хотим снова раздела и оставления некоторых позади. Не соглашаемся на деление на лучших и худших", — сказал Моравецкий.

Назначенный президентом Польши Матеуш Моравецкий во время присяги. 11 декабря 2017
© REUTERS / Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
Моравецкий принес присягу премьера Польши
Также Моравецкий подтвердил посыл своих предшественников о том, что механизм релокации мигрантов не оправдал себя, нужно другое решение проблемы. "Механизм релокации себя не оправдал. Необходимы новые решения, и мы в этой дискуссии хотим принимать участие", — сказал он.

При этом он отметил, что речь не идет о "нетолерантности поляков". "Польша — одна из величайших традиций толерантности и демократии", — заявил премьер.

Коснувшись вопроса энергобезопасности Польши, Моравецкий выразил надежду на то, что после 2022 года страна "станет независимой" от российского газа. Он напомнил собравшимся, что Польша эксплуатирует терминал по разжижению сжиженного газа.

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Благодаря этой новой инфраструктуре наша зависимость от импорта российского газа падает", — сказал он. "Первый раз есть шанс, что после 2022 года мы станем независимыми от закупок российского газа и ценового диктата", — заявил премьер.

Остались прежними и приоритеты Польши в части союзников. "НАТО есть и останется основой нашей безопасности, а Соединенные Штаты — наш главный союзник", — сказал он.

На прошлой неделе правительство Польши под руководством Беаты Шидло ушло в отставку. Президент республики Анджей Дуда предложил в качестве кандидата на пост главы правительства представителя правящей партии "Право и справедливость" вице-премьера Матеуша Моравецкого. В понедельник новый кабмин принес присягу, свои должности сохранили все министры. Шидло стала вице-премьером.

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