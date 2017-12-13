ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Киев сделать больше для реализации минских соглашений, а Москву — повлиять на ополченцев.

"Правительству в Киеве надо немало сделать, чтобы провести реформы и выполнить свои обязательства по минским соглашениям. России следует использовать свое влияние на повстанческие силы, которые она поддерживает на востоке Украины, чтобы покончить с этим насилием", — сказал Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.

Россия ранее отвергала обвинения США во вмешательстве в конфликт на востоке Украины и заявляла, что заинтересована в его разрешении.