Белый дом подтвердил, что трансгендерам разрешат записываться в ВС

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Белый дом подтвердил, что трансгендерным лицам позволят записываться на службу в вооруженных силах страны с 1 января 2018 года.

"Мы лишь выполняем предыдущее судебное решение", — сказала журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Ранее сообщалось, что суд в Вашингтоне заблокировал запрет администрации президента США Дональда Трампа на службу трансгендеров в американских вооруженных силах.

Трамп в августе обнародовал правила, по которым в ВС будет восстановлен запрет на службу трансгендеров. В меморандуме главы государства говорится, что решение будет оставаться в силе, "пока не будет найдено существенное основание для того, чтобы сделать вывод, что его отмена не будет иметь негативного эффекта".

Президент заявил, что главы минобороны или министерства внутренней безопасности "могут в любое время письменно вносить рекомендации об изменении существующей практики". Согласно документу, запрет должен был вступить в силу в марте 2018 года.

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.