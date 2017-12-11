СМИ опубликовали фото подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В сети появилась фотография 27-летнего Акайеда Улла из Бангладеш, подозреваемого в организации взрыва в Нью-Йорке. Снимок опубликовало издание New York Daily News.
Here's a photo of Akayed Ullah, the 27-year-old Bangladeshi native identified as a suspect in the Port Authority pipe bombing https://t.co/zTtD8bo7H7 pic.twitter.com/ccOwUjpA0N— New York Daily News (@NYDailyNews) 11 декабря 2017 г.
По информации правоохранительных органов, мужчина пытался пронести бомбу в здание транспортной станции и мог иметь отношение к "Исламскому государству "*. Во время задержания он сделал несколько заявлений, содержание которых пока не раскрывается.
Взрыв прогремел сегодня на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню в восточной части Манхэттена рядом с крупным транспортным терминалом.
Представители городских властей заявили, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Сам подозреваемый получил серьезные ранения, еще трое – незначительные повреждения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.