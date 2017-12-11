Моравецкий принес присягу премьера Польши

Назначенный президентом Польши Матеуш Моравецкий во время присяги. 11 декабря 2017

Назначенный президентом Польши Матеуш Моравецкий во время присяги. 11 декабря 2017

ВАРШАВА, 11 дек — РИА Новости. Назначенный президентом Польши Матеуш Моравецкий в понедельник принес присягу премьера республики, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония присяги нового состава правительства проходит в Президентском дворце в Варшаве. Моравецкий, помимо должности премьера, сохранит за собой пост министра развития и финансов, которую занимал до перестановок в кабмине.

Экс-премьер Беата Шидло осталась в составе правительства и принесла присягу в качестве вице-премьера. По данным СМИ, она будет заниматься вопросами социальной политики.