В ФРГ предъявили обвинения двум сирийцам, воевавшим на стороне террористов

БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Сирии, которые подозреваются в участии в боевых действиях на стороне "Джебхат ан-Нусры" и ИГ (террористические группировки, обе запрещены в РФ).

Как говорится в распространенном в понедельник сообщении, обвинения были выдвинуты 27 ноября в суде Берлина. Речь идет о 30-летнем сирийце Абдулмалке А. и его 26-летнем соотечественнике Анасе Ибрагиме А.С.

По даннам генпрокуратуры, Абдулмалк А. в 2012 году присоединился к "Джебхат ан-Нусре*", вскоре стал одним из полевых командиров, воевал в восточной части Сирии. В середине 2014 году он примкнул к ИГ, участвовал в боевых действиях на стороне террористов.

В свою очередь, Анас Ибрагим А.С. с 2012 года воевал в рядах "Джебхат ан-Нусры*". В частности, он участвовал в боях против сирийской регулярной армии, принимал участие в захвате военных складов.

Оба подозреваемых находятся под арестом с мая 2017 года.

* Террористические организации, запрещены в России.