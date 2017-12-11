Взрыв в Нью-Йорке обернулся лишь транспортными затруднениями

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

НЬЮ-ЙОРК, 11 дек — РИА Новости. Взрыв у автовокзала в утренний час пик в Манхэттене помешал жителям Нью-Йорка вовремя добраться на работу и вызвал оживление у туристов, передает корреспондент РИА Новости.

По предварительным данным, Акайед Улла (Akayed Ullah) "сознательно привел в действие импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое находилось на его теле. Как сообщили РИА Новости в полиции, подозреваемый был задержан на месте. Он получил ожоги, еще три человека — легкие повреждения. Власти города расценили произошедшее как попытку совершения теракта.

Прибывшие на место полицейские, пожарные и саперы перекрыли сразу несколько улиц в восточном Манхэттене между 7 и 8 авеню, где находится автовокзал, а также закрыли на вход и выход ближайшие станции метро, в том числе "Таймс-сквер". Изменения коснулись движения по семи линиям подземки.

"Дамы и господа. Все поезда проезжают "Таймс-сквер" без остановки из-за проводимого полицией расследования", — предупреждает машинист.

Объявление пугает только большую группу туристов. Впрочем, гид их быстро успокоил, предложив пройтись пешком. Для тех, кто успел добраться до "Таймс-сквер" и западной части Мидтауна раньше, инцидент стал лишь очередным туристическим аттракционом. Туристы активно фотографировались на фоне красно-белых световых сигналов пожарных машин и даже делали селфи с полицейскими.

У рядовых нью-йоркцев произошедшее энтузиазма не вызвало: многие опоздали на работу, о чем сообщили в соцсетях. Больше всего перекрытие улиц и изменения работы подземки коснулись тех, кто живет в пригородах и добирается до Манхэттена на автобусах, прибывающих на автовокзал.

Впрочем, мэр города уже заверил, что новых угроз в Нью-Йорке после взрыва нет. Полиция усилит работу на транспортных узлах и станциях метро.