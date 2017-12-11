Приоритеты партнерства с ЕС практически согласованы, заявили в Минске

МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Белоруссия не планирует вступать в Европейский союз, но заинтересована в сотрудничестве с ЕС в рамках инициативы "Восточное партнерство", заявил на форуме "Европейский союз и "Восточное партнерство": подходы к региональному сотрудничеству" заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

"Беларусь не планирует становиться членом ЕС, но, поскольку мы являемся торговыми партнерами, у нас очень много туристических, образовательных, персональных связей с Евросоюзом, мы напрямую заинтересованы в "Восточном партнерстве", — цитирует слова Кравченко Sputnik Беларусь

По его мнению, такой формат сотрудничества предоставляет дополнительные возможности для взаимодействия. При этом Белоруссия заинтересована в базовом соглашении с Евросоюзом – документе, аналогичном тому, что был заключен между Россией и ЕС. По мнению замминистра, подобное соглашение должно быть подписано "как можно быстрее".

Переговоры о базовом соглашении между ЕС и Минском пока не начались. Однако, по оценке внешнеполитического ведомства, уже есть "позитивные сигналы". В частности, в октябре во время встречи еврокомиссара Йоханнеса Хана с белорусским премьером Андреем Кобяковым в Люксембурге было заявлено о готовности Евросоюза начать экспертную работу по обсуждению всеобъемлющего соглашения.

"Конкретной договоренности о начале переговоров еще нет, но я с оптимизмом смотрю на эту возможность", — сказал Кравченко, говоря о перспективах базового соглашения.

Тем не менее, уже в начале следующего года может быть подписан другой документ, который определит приоритеты партнерства Беларуси и ЕС на 2018-2020 годы.

Замминистра рассказал, что стороны находятся на "финальной стадии согласования приоритетов партнерства". Он пояснил, что не стал бы ждать их согласования и подписания до конца года, поскольку "это нереалистично по объективным причинам".

"В перспективе следующего года, в начале или в первой половине следующего года, я думаю, мы сможем выйти на подписание", — добавил Кравченко.

По его словам, для белорусской стороны этот документ важен по многим причинам. В том числе и потому, что между республикой и ЕС наконец появится документ, который содержит в себе слово "партнерство".

"Это будет впервые в истории наших отношений", — сказал замминистра.

Кроме того, этот документ откроет для Белоруссии доступ к финансовым инструментам в рамках "Восточного партнерства". Наконец, он станет необходимым шагом к заключению в будущем соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС.

Кравченко затруднился ответить на вопрос, когда Белоруссия и Евросоюз завершат переговоры по облегчению визового режима. По его словам, принципиальных разногласий между сторонами нет, но подписанию соответствующих документов мешают "технические вещи", не уточнив, что именно имеется в виду.

Предполагается, что после подписания соглашения об облегчении визового режима между Беларусью и ЕС шенгенские визы для белорусов подешевеют до 35 евро.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

С 2009 года, когда была инициирована программа "Восточного партнерства", Европейский Союз оказал поддержку странам–партнерам на общую сумму 5,4 миллиарда евро.

Последний саммит участников программы прошел в конце ноября в Брюсселе. Комментируя его итоги, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ценит твердую позицию Белоруссии не политизировать формат "Восточного партнерства" и развивать нормальные отношения с Евросоюзом.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>