ЕК на следующей неделе подготовит новый ответ на судебную реформу в Польше

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 11 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия на следующей неделе обсудит дальнейшие действия в ответ на проводимую в Польше судебную реформу, в связи с которой ЕК пригрозила Варшаве лишением права голоса в Совете ЕС, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Председатель (ЕК Жан-Клод) Юнкер попросил включить этот вопрос в повестку заседания коллегии на следующей неделе, чтобы определить дальнейшие шаги", — сказал Схинас журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать одобрение сеймом Польши законов о Верховном суде и Национальном судебном совете.

Сейм Польши в пятницу принял представленные президентом страны Анджеем Дудой версии законов о Верховном суде и Национальном верховном совете. Ранее ЕК раскритиковала эти законопроекты, заявив, что они приведут к подчинению судебной власти исполнительной и к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда.

Еврокомиссия недовольна и двумя законами, принятыми в Польше ранее: о работе всеобщих судов и о Национальной школе судей. По мнению ЕК, эти два закона серьезно подорвут независимость правосудия в Польше и будут иметь немедленные и очень значительные негативные последствия для независимого функционирования правосудия.

После публикации закона о работе всеобщих судов ЕК начала процедуру предотвращения Польшей нарушения законодательства ЕС. Очередное официальное письмо по этому вопросу было направлено Варшаве 12 сентября, ЕК предъявила новые официальные претензии и пригрозила обратиться в Суд ЕС, если Варшава в течение месяца не примет соответствующие меры.

Более того, из-за реформирования польской судебной системы ЕК пригрозила Польше запуском процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.