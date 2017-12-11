В Париже из-за сильного ветра закрыли парки и кладбища

ПАРИЖ, 11 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Парки, кладбища и городские зеленые пространства Парижа в понедельник будут закрыты для посещения публикой из-за сильных ветров, бушующих во французской столице.

"Из-за сильных ветров парки, зеленые пространства и парижские кладбища закрыты", — говорится в сообщении мэрии города.

Три четверти из 490 столичных парков и скверов обычно открываются по расписанию, лишь четверть открыта для посещения круглосуточно. Многие зеленые зоны в городе сопровождает табличка, предупреждающая о том, что работа парка может быть ограничена в случае непогоды.

Днем в понедельник по Франции проходит шторм "Ана", уже оставивший без света десятки тысяч домохозяйств. В центральных районах страны дуют сильные ветра, скорость порывов которых достигает 110 километров в час.